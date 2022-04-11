Кремлевские пропагандисты продолжают активно участвовать в военных преступлениях РФ.

Российские войска открыли огонь по жилым домам на востоке Украины для сюжета кремлевских пропагандистов.

Пропагандистский ролик вышел на канале Известий.

Ведущий в каске стоял за спинами оккупантов и снимал на камеру телефона якобы бой российских военных с украинскими защитниками.

После запуска камеры россияне, находившиеся возле пропагандиста, открыли стрельбу из артиллерии в сторону жилых домов.

Ведущий Известий утверждал, что "по ту сторону" якобы были размещены позиции ВСУ и даже показал на камеру столб дыма "в результате большого боя".

Война России против Украины

Россия вторглась на территорию Украины утром 24 февраля, сопровождая наступление авиаударами по военным объектам.

После неудачных попыток захватить столицу войска агрессора сосредоточились на терроре местного населения. Сообщается о случаях расстрелов, изнасилования, преследования и пыток в ряде временно захваченных оккупантами городов и сел.

В конце марта разгромленные украинскими защитниками вражеские силы были вынуждены покинуть Киевскую и Черниговскую области.

Русское командование перегруппировывает войска для наступления с востока. Разведка считает, что РФ попытается захватить Мариуполь и двигаться дальше на юг.

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