Россияне напуганы "бавовной" в Рязани и Саратове, а потому стараются избежать повторения сценария.

Кремль усиливает противовоздушную оборону в Москве. Россия боится украинских дронов после ударов по Саратове и Рязани, сообщает Bloomberg.

"Местные жители разместили в социальных сетях фотографии подъемных кранов систем "Панцирь" на крыши в центре Москвы, а также оборонительные сооружения, установленные в западном пригороде, возле официальной резиденции президента Владимира Путина", - напомнило издание.

Bloomberg, ссылаясь на официальные лица, которые знакомы с ситуацией, сообщает, что развертывание ПВО напрямую связано с ударами беспилотников в Саратове и Рязани. Источники отмечают, что в Кремле хотят дополнить новыми системами уже размещенное вокруг Москвы ПВО.

Видео дня

"Усилия Кремля защитить российское население от последствий его вторжения в Украину иссякают... Объявленная в сентябре мобилизация спровоцировала массовый побег россиян, стремящихся избежать призыва", - добавили в издании.

ПВО в Москве: что известно

Ранее стало известно, что россияне разместили установку ЗРК "Панцирь-С1" на крышах бизнес-центра и Минобороны в Москве. В Воздушных силах ВСУ высмеяли поведение рашистов и отметили, что в РФ "чего-то ждут", если решили разместить эти комплексы. После этого появилось видео, на котором зафиксировали, что возле резиденции Путина разместили ПВО.

Как отметил Александр Коваленко, установка ЗРПК "Панцирь-С1" на крышах административных зданий в Москве - это не только демонстрация страха российским военно-политическим руководством, но и демонстрация неполноценности и дефективности этого "не имеющего аналогов" в мире комплекса.

Подоляк также высмеял размещение ПВО на крышах в Москве. Он также спросил: "Два вопроса: 1. Не хочет ли Лавров еще раз рассказать о международном гуманитарном праве и ПВО в жилых кварталах? 2. Не хочет ли Путин/Песков еще раз объяснить концепцию "трехдневной СВО" и доказать, что "все по плану".

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