Секретарь СНБО отметил, что в Кремле ошибаются, думая, что у них будет спокойно.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал взрывы в Российской Федерации. Он заявил, что ничего не знает о причинах инцидентов в российских регионах, ведь это территория россиян.

"Послушайте, идет война, откуда мы знаем, кто откуда летает? Это не наша территория, мы же не видим, кто у них там безобразничает", - заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона.

При этом он отметил, что в Кремле ошибаются, если думают, что у них будет спокойно.

Видео дня

"Я могу сказать единственное: если они считают, что будут находиться в каком-то покое, а нас будут держать в напряжении, то они глубоко ошибаются. Поверьте, и Москва, и Санкт-Петербург, они ведь не зря на крыши поставили все эти железки (системы ПВО - УНИАН). Это им точно не поможет", - подытожил Данилов.

Взрывы в России - что известно

25 февраля украинские военные нанесли четыре удара по позициям россиян и поразили радиолокационную станцию врага.

28 февраля в сети появилась информация, что в России поздно вечером на военном аэродроме в Ейске Краснодарского края прогремели сильные взрывы. При этом сообщается, что якобы на подлете к аэродрому сбили два беспилотника Ту-141 "Стриж".

Вас также могут заинтересовать новости: