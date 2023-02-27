В понедельник, 27 февраля, в российском Белгороде нашли обломки трех беспилотников.

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "В Белгороде найдены обломки сразу трех беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших нет, но есть разрушения: где-то выбиты окна, где-то незначительно повреждены автомобили. Спецслужбы уже занимаются ситуацией", - написал Гладков.

Тем временем мэр города Валентин Демидов сообщает, что в одном из районов БПЛА залетел в окно квартиры. "Сейчас нахожусь на месте происшествия на улице Попова. Здесь БПЛА залетел в окно квартиры. Людей перевезли в безопасное место", - сообщил он.

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Также обломки беспилотника нашли на улицах Садовая и Шумилова. Среди людей пострадавших нет, повреждения получили три автомобиля.

Происшествия в Белгороде

Как известно, российские оккупанты обстреливают Харьков и область с территории Белгородской области.

Летом россияне писали, что у них в области упали ракеты, которые выпустили по Украине. В октябре российская ракета попала в жилой дом в Белгороде.

Недавно стало известно, что во время очередного обстрела только одна из 11 российских ракет долетела до территории Украины.

Власти Белгородской области часто обвиняют Вооруженные силы Украины в обстрелах и сообщают о "хлопках".

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