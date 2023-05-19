Лидер РФ через раз запинаясь заявил о вероятности раскола РФ на "десятки мелких образований".

Российский диктатор Владимир Путин проговорился о своем страхе деколонизации РФ и раскола государства на "десятки мелких образований" из-за постоянных провокаций.

Об этом лидер РФ запинаясь объявил на заседании Совета по межнациональным отношениям. Он указал, что "противники" РФ под видом российских граждан создают объединения, угрожающие РФ деколонизацией.

"Говорят, что Россию нужно поделить на десятки мелких государственных образований. Понятно, для чего. Чтобы затем подчинить своей воле, эксплуатировать, использовать в своих корыстных интересах. Других целей у них нет", - указал Путин.

При этом лидер РФ запутался, о ком говорит: "Кстати, они говорят на своем собственном языке, потому что сами..это..бывшие колонии, ну значит страны, которые владели колониями, а сегодня проводят неоколониальную политику. Они поэтому говорят о нас, думая о себе, думая, что мы такие же, как они", - заявил он.

России предрекли распад через десять лет

Напомним, что ранее политический аналитик Ольга Курносова по итогам февральской Мюнхенской конференции заявила, что РФ, вероятнее всего, грозит распад уже через 10 лет.

Это случится на фоне поражения РФ в войне и обязательства выплатить репарации Украине. Аналитик указывает, что те же Новгородская область или же Петербург могут взбунтоваться и заявить, что их тоже РФ колонизировала. Также "скрепы России" могут разрушиться из-за многонациональности государства и отсутствия единой национальной политики.

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