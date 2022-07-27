Данилов также напомнил о конференциях, которые проводят сторонники разделения России на отдельные государства.

Результатом войны России в Украине будет деколонизация территории страны-оккупанта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова во время телемарафона.

"Она (Россия, - ред.) избавится от тех колоний, которые она захапала в свое время себе, колонизировала целые народы, лишила их языка, исторической древности. В результате этой наглой войны, которую она развязала на нашей территории, она будет всего этого лишен", - уверен он.

Данилов также напомнил о конференциях, которые проводят сторонники разделения России на отдельные государства, в частности о той, что недавно прошла в Праге.

Ранее российский юрист и правозащитник Марк Фейгин говорил что РФ неизбежно распадется в случае обрушения властных институтов.

Напомним, Россия вторглась в Украину рано утром 24 февраля. Противник сначала обстреливал военные объекты, а потом атаковал и гражданскую инфраструктуру. По сведениям властей нашей страны, только в одном Мариуполе погибли более 20 тысяч человек.

Вас также могут заинтересовать новости: