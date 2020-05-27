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Ломать не стал: Путин во время совещания швырнул ручку (видео)

01:26, 27 мая 2020
Русский міръ
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REUTERS

Соответствующее видео опубликовано в Twitter "Кремлевский пул РИА".

Инцидент произошел во время совещания по борьбе с паводками и пожарами. В тот момент Путин попросил отчитаться о ситуации в регионах в РФ. "Очень жестко", - утверждают авторы видео.

Напомним, ранее похожее поведение было замечено у бывшего президента Украины Виктора Януковича. Он сломал ручку во время пресс-конференции в Ростове. Позже Путин повторил его "трюк", сломав ручку во время одной из "нормандских встреч".

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