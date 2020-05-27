Ломать не стал: Путин во время совещания швырнул ручку (видео)

Ранее похожее поведение было замечено у Виктора Януковича во время пресс-конференции.

Президент России Владимир Путин во время совещания резко отбросил ручку, которую держал в руках.

Соответствующее видео опубликовано в Twitter "Кремлевский пул РИА".

Инцидент произошел во время совещания по борьбе с паводками и пожарами. В тот момент Путин попросил отчитаться о ситуации в регионах в РФ. "Очень жестко", - утверждают авторы видео.

Нечасто увидишь, как Путин швыряет ручку. На совещании по борьбе с паводками и пожарами президент очень жестко попросил отчитаться о ситуации в регионах. pic.twitter.com/6Pro8Lp65N — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) May 26, 2020

Напомним, ранее похожее поведение было замечено у бывшего президента Украины Виктора Януковича. Он сломал ручку во время пресс-конференции в Ростове. Позже Путин повторил его "трюк", сломав ручку во время одной из "нормандских встреч".

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