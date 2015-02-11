Путин в Минске сломал ручку, как Янукович в Ростове-на-Дону

На фото видно, что в руках главы России - два обломка зеленой канцелярской принадлежности, передает ТСН.

Напомним, что во время пресс-конференции в Ростове-на-Дону Виктор Янукович сломал ручку, когда извинялся перед украинцами.

Он сломал ручку на словах "хочу обратиться ко всему народу Украины. Во-первых, хочу попросить прощения у всех, кто пострадал и страдает".