Путин в Минске сломал ручку, как Янукович в Ростове-на-Дону
23:05, 11 февраля 2015Политика
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Президент России Владимир Путин во время встречи глав государств в "нормандском формате" сломал ручку.
Путин в Минске сломал ручку, как Янукович в Ростове-на-Дону
На фото видно, что в руках главы России - два обломка зеленой канцелярской принадлежности, передает ТСН.
скриншот
Скриншот
Напомним, что во время пресс-конференции в Ростове-на-Дону Виктор Янукович сломал ручку, когда извинялся перед украинцами.
Он сломал ручку на словах "хочу обратиться ко всему народу Украины. Во-первых, хочу попросить прощения у всех, кто пострадал и страдает".
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