Путин в Минске сломал ручку, как Янукович в Ростове-на-Дону

23:05, 11 февраля 2015
Политика
95716 0

Президент России Владимир Путин во время встречи глав государств в "нормандском формате" сломал ручку.

Путін у Мінську зламав ручку, як Янукович у Ростові-на-Дону

На фото видно, что в руках главы России - два обломка зеленой канцелярской принадлежности, передает ТСН.

скріншот
Скріншот

Напомним, что во время пресс-конференции в Ростове-на-Дону Виктор Янукович сломал ручку, когда извинялся перед украинцами.

Он сломал ручку на словах "хочу обратиться ко всему народу Украины. Во-первых, хочу попросить прощения у всех, кто пострадал и страдает".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter