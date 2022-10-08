Президент Российской Федерации Владимир Путин прекрасно понимает, что он стал мировым изгоем.
Такое заявление сделал российский оппозиционер Геннадий Гудков.
Комментируя 70-летие Путина, которое тот отмечал 7 октября, Гудков заявил, что главу Кремля поздравили "три упыря, все остальные им брезгуют".
"Путин комплексует, он чувствует, что стал мировым изгоем. Пытается сейчас доказать, что он всех сделает, всех победит, обхитрит и обманет. Конечно, ему очень обидно… Его поздравили три упыря… Какое унижение!... Это говорит о том, что ему конец", – отметил он.
По словам Гудкова, видно, что Путин растерян, неуверен в себе, подавлен, находится в депрессии.
"Думаю, что он с трудом подавляет в себе эти эмоции", – добавил оппозиционер.
Также он спрогнозировал, что вскоре Путину придется назначать виновных в поражении в Украине.
Режим Путина слабеет: что происходит в России
В Институте изучения войны (ISW) пришли к выводу, что в Кремле набирает обороты раскол, а "стабильность" режима Путина уже подорвана. Кровавый диктатор получает все больше критики от своих же чиновников.
Российский оппозиционный политик Михаил Ходорковский заявил, что в военно-политическом руководстве РФ назревают странные изменения. Глава "вагнеровцев" Евгений Пригожин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров стремятся сместить министра обороны Сергея Шойгу. В то же время преемник Шойгу может стать преемником Путина.