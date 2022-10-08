С 70-летием президента РФ поздравили "три упыря, все остальные им брезгуют", заявил Гудков.

Президент Российской Федерации Владимир Путин прекрасно понимает, что он стал мировым изгоем.

Такое заявление сделал российский оппозиционер Геннадий Гудков.

Комментируя 70-летие Путина, которое тот отмечал 7 октября, Гудков заявил, что главу Кремля поздравили "три упыря, все остальные им брезгуют".

"Путин комплексует, он чувствует, что стал мировым изгоем. Пытается сейчас доказать, что он всех сделает, всех победит, обхитрит и обманет. Конечно, ему очень обидно… Его поздравили три упыря… Какое унижение!... Это говорит о том, что ему конец", – отметил он.

По словам Гудкова, видно, что Путин растерян, неуверен в себе, подавлен, находится в депрессии.

"Думаю, что он с трудом подавляет в себе эти эмоции", – добавил оппозиционер.

Также он спрогнозировал, что вскоре Путину придется назначать виновных в поражении в Украине.

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