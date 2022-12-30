Как сказано в документе, указ принимается "в целях реализации единой государственной политики в области противодействия коррупции".

Владимир Путин разрешил не декларировать свои доходы военным и силовикам, которые участвовали в войне в Украине, а также командированным в "ЛНР", "ДНР", Херсонскую и Запорожскую области чиновникам в период "спецоперации".

Об этом говорится в указе президента РФ, опубликованном на сайте Кремля. Как сказано в документе, указ принимается "в целях реализации единой государственной политики в области противодействия коррупции".

Нередко декларации чиновников о доходах изучают журналисты-расследователи для выявления фактов коррупции. Кроме того, декларации собирает на своем портале проект "Декларатор", который запустила "Трансперенси Интернешнел - Россия".

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Также отменяется правило на публикацию в интернете и СМИ деклараций чиновников о доходах и расходах. Путин издал указ о выплатах в 3 млн рублей командированным в "новые регионы" гражданским при их ранении и 5 млн - их семьям в случае гибели.

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