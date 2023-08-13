По словам Дмитрия Слоссера, пиар-команда диктатора в 2001 году решила исправить признаки "слабоволия" на лице лидера РФ.

Президент РФ Владимир Путин, вероятно, распилил себе челюсть, чтобы создать образ "волевого" лидера и скрыть признаки "слабоволия", проступающие на его лице. Ранее из публичного доступа пропали контракты о его онкологических обследованиях.

В частности, в 2001 году пиар-команда диктатора решила исправить его подбородок. Об этом заявил пластический хирург Дмитрий Слоссер в рамках эфира программы "Аргумент": "Явные изменения начались с 2001 года. До этого дня мы явно видели "усталого Путина", у которого уже начались какие-то морщины, мешки под глазами. Я так понимаю, что его пиар-менеджеры решили, каким-то образом исправить этот вопрос и, прежде всего, добавить ему немножко "мужественности". Те изменения, которые он предпринял, первые операции с 2001 года - начались с пластики подбородка", - заявил он.

"Если вы обратите внимание, то заметите, подбородок Путина - слабовольный, плохо выраженный, некрасивый. Его нос за счет этого значительно выступает. После 2001 года, мы можем отметить, что подбородок увеличился в размере. Я думаю, что это однозначно была операция. Обычно это выполняется за счет импланта. Но, в некоторых случаях, делается распил по челюсти", - добавил хирург.

По его словам, сложно по фотографиям определить, какой именно путь выбрали для подбородка Путина. Но изменения однозначно произошли.

"После 2001 года он предпринял еще ряд пластических операций. Я с уверенностью могу сказать, что была операция с подтяжки верхних и нижних век. Мы видели, что веки у него были уставшие, глаза глубоко посаженные, непростой случай для пластического хирурга", - указал эксперт.

О наличии операции также свидетельствует "яркое" выступление Путина на Красной площади, когда по его щекам текли слезы. Хирург указал, что это явление, конечно же, произошло не из-за чувствительности диктатора. Это явный признак вмешательства хирургии: когда слезный канал не справляется, из-за ветра могут течь слезы, отметил Слоссер.

Далее Путин стал прибегать к так называемым "уколам красоты" - колоть себе гиалуроновую кислоту, а также к филлерам: "Он стал надуваться, его лицо получилось слегка опухшее, кожа разгладилась за счет объема", - подытожил он.

Любовница Путина Кабаева "поддержала" диктатора и распухла

Напомним, 8 августа тайная любовница Путина в прошлом известная гимнастка Алина Кабаева поддержала "увлечение" диктатора и также "засветила" распухшее лицо во время визита в Минск (Беларусь).

Туда Кабаева отправилась ради встречи с главным тренером команды Беларуси по художественной гимнастике Ириной Лепарской. Ее выход в свет сильно насмешил сеть. Некоторые заявили, что это "Путин в юбке без макияжа".

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