По его словам, "перед родиной все равны".

Российский президент Владимир Путин заявил, что наемники частных военных компаний, воюющие в Украине, должны "быть в одинаковой ситуации" с военнослужащими ВС РФ в вопросе социальных гарантий.

Омбудсмен по правам ребенка Мария Львова-Белова в ходе встречи с Путиным сказала, что семьи российских наемников не имеют тех же социальных гарантий, какие есть у семей военнослужащих. Она назвала это "маленькой несправедливостью", пишет РИА Новости.

"Мы сейчас рассматриваем этот вопрос. И добровольцы, и те, кто подписал контракт, и кто пришел в рамках мобилизации, они выполняют свой священный долг перед родиной. И в этом смысле перед родиной все равны. Поэтому и по гарантиям, по всем социальным защитным мерам они должны быть в одинаковой ситуации", - ответил Путин.

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ЧВК в России

Как известно, официально в России запрещено наёмничество. За участие в вооружённых конфликтах на территории другой страны Уголовный кодекс РФ предусматривает до семи лет лишения свободы, а за вербовку, обучение и финансирование наёмника - до 15 лет.

Сразу после полномасштабного вторжения в Украину владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал лично вербовать российских заключенных на войну.

Кроме того, в России и аннексированном Крыму рекламируют кампанию службы в ЧВК "Вагнер".

В ВСУ сообщали, что с 24 февраля 2022 года в Украину бросили около 40 тысяч боевиков ЧВК "Вагнера" - из них более 35 тысяч уже ликвидировали.

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