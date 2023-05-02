Армия РФ снесла "под ноль" инфраструктуру города, однако это не смущает российского диктатора.

Российский президент Владимир Путин отметился циничным открытием трамвайного движения во временно оккупированном Мариуполе, который армия РФ "сносила в ноль" на протяжении многих месяцев.

Соответствующую "церемонию открытия" диктатор провел по видеосвязи в паре с губернатором Петербурга Александром Бегловым, сообщили пропагандисткие СМИ РФ.

Путин на фоне кадров с пенсионерами заявил, что в Мариуполе уже есть "зримые" результаты работы России: "Нам предстоит еще многое сделать для возобновления нормальной жизнедеятельности и восстановления", - запинаясь сказал президент РФ.

Видео дня

Отметим, что 1 июня власти РФ объявили, что Мариуполь и Петербург являются "городами-побратимами". Это объясняет присутствие Беглова на сегодняшнем "торжестве".

Россия превратила 90% территорий Мариуполя в руину

Напомним, что 30 апреля президент Украины Владимир Зеленский показал грустные кадры того, во что превратил украинский Мариуполь враг за более, чем год оккупации.

Он отметил, что 90% территорий города непригодны для жизни: в Мариуполе практически не осталось целых домов и инфраструктуры. Российские террористы сделали все, чтобы "убить" город.

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