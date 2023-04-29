Государство-террорист сделало все, чтобы убить этот город.

Мариуполь разрушен более чем на 90%, а до полномасштабного вторжения в городе жило почти полмиллиона человек.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в Telegram. "Мариуполь. Когда-то там жило почти полмиллиона человек. А сейчас почти не осталось целых домов. Государство-террорист сделало все, чтобы убить этот город. Более чем на 90% Мариуполь разрушен", - сказано в сообщении.

Он опубликовал видеоролик с обновленными изображениями Google Maps. В нем отмечается, что обновленные изображения указывают на новые братские могилы в оккупированном Мариуполе. Отмечается, что, исходя из истории разрушений, снимки были сделаны в разные даты после середины марта 2022 года по сегодняшний день.

Видео дня

Показан разбомбленный драмтеатр в Мариуполе еще до его сноса россиянами, чтобы скрыть масштабы преступлений. В видео сказано, что эти кадры являются доказательством преступлений РФ, но точные масштабы разрушений и потерь можно будет оценить после деоккупации города.

Ситуация в Мариуполе

На побережье Азова и в села севернее Мариуполя прибыли дежурные подразделения оккупантов на смену тех, кто был переброшен в сторону Угледара. При этом общая численность вражеского военного присутствия сохраняется на уровне 25-30 тыс. оккупантов вместе с гарнизоном Мариуполя. Российские захватчики возобновили тренировки на полигонах в Мангушском районе с использованием артиллерии и танков.

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