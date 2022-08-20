Пионтковский считает, что президент РФ, в очередной раз шантажирует Запад и Украину.

Президент РФ Владимир Путин не собирается взрывать Запорожскую атомную электростанцию, он в очередной раз пытается надавить на Запад и Украину, чтобы все пошли ему на политические уступки

Такое мнение высказал российский публицист Андрей Пионтковский, передает 24 канал.

"Реально взрывать Запорожскую АЭС он не собирается. Хотя бы потому, что дрейф радиоактивного облака непредсказуем. Оно вполне может накрыть его бункер, – отметил он.

По его Пионтковского, Запад дал Путину понять, что жестко ответит даже на применение тактического ядерного оружия:

"Недавно ему объяснили достаточно четко, как водится в "питерских подворотнях". Если он нанесет ядерный удар или использует тактическое ядерное оружие, то Запад ответит. Россия получит жесткий удар, который коснется лично Путина. В таком случае его убьют".

Напомним, ранее сообщалось, что Путин согласился на направление миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Как сообщал УНИАН, Россия контролирует ЗАЭС с 4 марта. Оккупанты неоднократно обстреливали территорию станции и повредили ряд объектов.

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