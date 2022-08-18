По словам эксперта, Путин никак не может признать, что его армия оказалась несостоятельной.

Президент РФ Владимир Путин никогда не объявит всеобщую мобилизацию в стране.

Об этом в интервью ТСН заявил военный эксперт Олег Жданов.

"Всеобщую мобилизацию он (президент РФ Владимир Путин - ред.) никогда не объявит. События в Крыму это подтверждают. Он боится признать, что это военные удары. Сначала он все списывал на пожарную безопасность. Затем в РФ поняли, что это полная бессмыслица и сейчас они списывают уже на британские спецслужбы, даже не на украинские. Они боятся. Поэтому мобилизацию он никогда не объявит, потому что война теряет популярность среди населения. И второе, он не может признать, что вторая в мире непобедимая армия не смогла преодолеть 22-ю в мире украинскую армию", - пояснил Жданов.

Что касается вербовки, то по словам эксперта, она также не имеет и не будет иметь успеха.

"Вербовка больших успехов также не имеет. За 6 месяцев войны они смогли завербовать 13 тыс. белорусов, по разным данным, 16-40 тыс. сирийских наемников нет здесь - никто не захотел ехать. 100 тыс. из КНДР тоже нет", - отметил Жданов.

Как сообщал УНИАН, военный эксперт Олег Жданов напомнил, что российский диктатор Путин любит символику, поэтому в дни государственных праздников Украины - 23-24 августа - возможны массированные ракетные удары со стороны РФ.

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