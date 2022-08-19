Он провел очередной разговор с президентом Франции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин согласился направить на Запорожскую атомную электростанцию экспертов МАГАТЭ.

Об этом говорится в заявлении на сайте Елисейского дворца.

Сегодня президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с российским диктатором.

"Президент еще раз подчеркнул свою озабоченность рисками, которые создает ситуация на Запорожской АЭС для ядерной безопасности, и высказался за скорейшее направление на площадку миссии экспертов МАГАТЭ, в условиях согласовано Украиной и ООН. Президент Российской Федерации уведомил Президента Республики о своем согласии на развертывание этой миссии и указанных способов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшие дни они обсудят детали развертывания этой миссии.

Как сообщал УНИАН, Россия контролирует ЗАЭС с 4 марта. Оккупанты неоднократно обстреливали территорию станции и повредили ряд объектов.

Украина просила о помощи у Международного агентства по атомной энергии, а ЕС и более 40 стран мира призывали Россию немедленно вывести войска и персонал.

В ООН готовы поддержать поездку миссии МАГАТЭ на атомную электростанцию, если это одновременно одобрят и Украина, и РФ.

Президент Владимир Зеленский после встречи с генсеком ООН заявил, что миссия может быстро и безопасно попасть на станцию легальным способом через свободную территорию Украины.

"И только так", - отметил он.

Вас также могут заинтересовать новости: