Варченко поясняет, что тем самым диктатор пытается спасти самого себя.

Российский диктатор Путин периодически берет на себя руководство так называемой "спецоперацией" в Украине, чем явно недовольны военные РФ. Об этом также свидетельствует частая смена генералов, командующих оккупационными войсками.

Об этом заявил в эфире телепроекта FREEDOM эксперт по вопросам безопасности Иван Варченко.

По его словам, впервые диктатор пробовал активно командовать в апреле после неудач вражеской армии в Украине.

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"Понятно, что у военных есть "ревность" к такому гражданскому, грубому вмешательству в их профессиональную площадь. Поэтому, конечно же, это им не добавляет желания делать более профессиональные вещи, поскольку они понимают, что политики "сильнее" сейчас, чем профессионалы и военные", - говорит Варченко.

Он также предположил, что Путин старается погрузиться в процессы, чтобы оттянуть свой конец.

"Конечно, он будет включаться, и это, к счастью, удел всех диктаторов пробовать решать вопросы своим "непоколебимым авторитетом", - добавил эксперт.

Ранее российский правозащитник Марк Фейгин спрогнозировал последствия потери оккупированного Херсона для диктатора Путина. По мнению Фейгина, от степени катастрофичности поражения РФ на Херсонщине напрямую зависит судьба Путина.