Марк Фейгин считает, что от степени катастрофичности поражения РФ на Херсонщине напрямую зависит судьба Путина.

Российский правозащитник Марк Фейгин спрогнозировал последствия потери оккупированного Херсона для президента РФ Владимира Путина.

Об этом он рассказал в эфире програмы "Гроши".

Фейгин отметил, что от степени катастрофичности поражения РФ на Херсонщине напрямую зависит судьба Путина.

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"Если это буде разгром, то это может привести к движениям внутри РФ вокруг "коллективного Путина". Если возникнет понимание, что это конец и эту кампанию выиграть нельзя, то возникнет вопрос о том, что делать дальше", - считает правозащитник.

Он не исключает, что в Кремле могут произойти перемены.

"Если уж Шойгу можно отстранить от командования, то можно и Путина отстранить он него. Такие решения могут принимать те, кто не склонен к авантюрам. Там есть "персональный Путин", и есть "коллективный Путин". Вот он может взять на себя ответственность за то, как выйти из этой войны. Это могут быть члены Совета безопасности. Может и сам путин изобразить, что вы возьмете на себя ответственность, а я уже не принимаю решения", - заявил Фейгин.

Он также считает, что на главные роли в этом вопросе могут выйти секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев и директор ФСБ Александр Бортников.

Как сообщал УНИАН, в командовании ВСУ 29 августа сообщили, что в Херсонской области началось контрнаступление наших военнослужащих. В украинской армии призвали не спешить с заявлениями насчет действий защитников Украины на Херсонщине.

В тот же день CNN сообщил, что на южном направлении недалеко от оккупированного Херсона бойцы ВСУ освободили от российских захватчиков четыре села.