Российский правозащитник Марк Фейгин спрогнозировал последствия потери оккупированного Херсона для президента РФ Владимира Путина.
Об этом он рассказал в эфире програмы "Гроши".
Фейгин отметил, что от степени катастрофичности поражения РФ на Херсонщине напрямую зависит судьба Путина.
"Если это буде разгром, то это может привести к движениям внутри РФ вокруг "коллективного Путина". Если возникнет понимание, что это конец и эту кампанию выиграть нельзя, то возникнет вопрос о том, что делать дальше", - считает правозащитник.
Он не исключает, что в Кремле могут произойти перемены.
"Если уж Шойгу можно отстранить от командования, то можно и Путина отстранить он него. Такие решения могут принимать те, кто не склонен к авантюрам. Там есть "персональный Путин", и есть "коллективный Путин". Вот он может взять на себя ответственность за то, как выйти из этой войны. Это могут быть члены Совета безопасности. Может и сам путин изобразить, что вы возьмете на себя ответственность, а я уже не принимаю решения", - заявил Фейгин.
Он также считает, что на главные роли в этом вопросе могут выйти секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев и директор ФСБ Александр Бортников.
Как сообщал УНИАН, в командовании ВСУ 29 августа сообщили, что в Херсонской области началось контрнаступление наших военнослужащих. В украинской армии призвали не спешить с заявлениями насчет действий защитников Украины на Херсонщине.
В тот же день CNN сообщил, что на южном направлении недалеко от оккупированного Херсона бойцы ВСУ освободили от российских захватчиков четыре села.