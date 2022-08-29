По словам Грицака, дискутировать с Путиным об истории - бессмысленно.

Для российского диктатора Владимира Путина крайне важно контролировать Киев - это входит в построение его мифа о необходимости противостояния РФ с Западом.

Такое мнение высказал известный украинский историк Ярослав Грицак в интервью сайту "Обозреватель".

"Эти мифы работают, но очень важно, что Путин выстраивает определенную генеалогию - свою собственную и нынешнего российского государства. Сталин, Дзержинский негласно присутствуют в этом мифе. Далее - Петр I, а перед ним - Александр Невский, но это не конец мифа, потому что ключевым для Путина является Владимир Великий. Его тезка и креститель Руси. Именно поэтому для Путина так важен контроль над Киевом. Тем более здесь и храм Святой Софии", - пояснил он.

Відео дня:

По словам Грицака, дискутировать с Путиным об истории не имеет смысла, то, что он говорит - близко к идиотизму.

"Профессиональный историк, слушая Путина, не знает, за что хвататься: за голову или за сердце. Его аргументы нельзя воспринимать всерьез", - высказался он.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов спрогнозировал, что вся территория Украины будет освобождена от оккупантов, а Россию ожидает другая судьба - в будущем она распадется.