Ребенок находится в реанимации.

Раненая российским экс-полицейским Сергеем Болковым, который 30 мая в Екатеринбурге открыл стрельбу по прохожим, 9-летняя девочка находится в крайне тяжелом состоянии. Пуля задела толстую и тонкую кишку, а также область рядом с позвоночником.

Об этом рассказала мама девочки, передает Telegram-канал Mash.

«Ребенок вот так вот взялся за живот: у меня, говорит, мам, животик болит. Она так раза два повторила», – отметила женщина.

Сообщается, что Эльвира с дочкой Алиной и мужем припарковались у магазина. Глава семьи пошел за продуктами, а девочка и ее мама ждали в машине. В это время бывший полицейский уже вышел с оружием на балкон.

Читайте такжеШкольница выпрыгнула из окна в центре Москвы, спасаясь от насильников«Раздались выстрелы. Мать просила дочку пригнуться. Когда пришел муж, они рванули оттуда. Пуля прошла в сантиметре от шеи мужчины, пробило подголовник. Алина молчала – никто сразу и не заметил, что ее ранило в живот», – говорится в сообщении.

«Она продолжала сидеть спокойно, смирно… По дороге я спрашивала ее: «Как ты себя чувствуешь?». Она с испуганными глазами сидела, но говорила, что все хорошо», – добавила мама девочки.

Сейчас девочка находится в реанимации, ее ввели в искусственную кому.

Сергея Болкова отправили в СИЗО на два месяца. Ему предъявили обвинение в покушении на убийство двух или более лиц и посягательстве на жизнь правоохранителя.

Болков признал вину. В суде он заявил, что все события помнит отрывками. По словам Болкова, стрелял он абсолютно беспорядочно и не хотел попасть в ребенка. При этом действия свои он объяснить не смог.

Стрельба в России: подробности

Открывший стрельбу по прохожим россиянин был пьян и вооружен карабином «Сайга».

Он ранил двоих человек – сотрудника Росгвардии и 9-летнюю девочку.

Болков отстреливался от полиции, но позже его удалось задержать.

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Автор: Катерина Шварц