В результате стрельбы погибли как минимум восемь школьников и один учитель.

Утром 11 мая в российской Казани в школе № 175 на улице Джаудата Файзи произошла стрельба и взрыв.

В школу зашел вооруженный 17-летний подросток и открыл огонь по учащимся. Нападавшего оперативно задержали, пишет канал Mash.

В результате стрельбы погибли как минимум восемь школьников и один учитель. Также известно о десяти пострадавших.

По другим данным, злоумышленников было двое. Второй преступник может оставаться в здании школы.

"Двое мужчин зашли в школу с оружием сегодня утром и начали палить из оружия. Один из стрелков выпрыгнул из окна, сейчас в здании остаётся ещё один", - сказано в сообщении.

По словам очевидцев, дети буквально выпрыгивали из окон.

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СМИ также сообщают, что стрельбу открыл подросток. РИА Новости со ссылкой на экстренные службы пишут, что после стрельбы в школе произошел взрыв.

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Автор: Олег Давыгора