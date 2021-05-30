Пострадавший ребенок находится в тяжелом состоянии.

В Екатеринбурге бывший сотрудник МВД открыл огонь из винтовки по прохожим.

Об этом сообщает Baza.

Личность стрелка установили - его зовут Серей Боков, ранее он работал в МВД. Мужчина был вооружён карабином "Сайга".

Он ранил двоих человек, среди которых сотрудник Росгвардии и ребёнок. Девочку госпитализировали с ранением в живот, она находится в тяжелом состоянии.

Мужчина отстреливался от полиции, но позже его удалось задержать. По предварительной информации, он был пьян.

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Автор: Людмила Жерновская