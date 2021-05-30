СМИ сообщают, что стрелок был пьян / фото cont.ws
В Екатеринбурге бывший сотрудник МВД открыл огонь из винтовки по прохожим.
Об этом сообщает Baza.
Личность стрелка установили - его зовут Серей Боков, ранее он работал в МВД. Мужчина был вооружён карабином "Сайга".
Он ранил двоих человек, среди которых сотрудник Росгвардии и ребёнок. Девочку госпитализировали с ранением в живот, она находится в тяжелом состоянии.
Мужчина отстреливался от полиции, но позже его удалось задержать. По предварительной информации, он был пьян.
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