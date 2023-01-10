Якобы семьи военнослужащих могут стать жертвами провокаций.

В России не будут публиковать списки погибших военнослужащих в результате удара по российской базе в оккупированной Макеевке Донецкой области.

Об этом в комментарии The Insider заявил военный комиссар Самарской области Алексей Вдовин. По его словам, этими данными якобы могут воспользоваться "иностранные разведки" для "выявления и проведения провокационных мероприятий родственников военнослужащих".

"Списки никакие публиковаться не будут. Вся имеющаяся информация в военных комиссариатах доводится персонально членам семей военнослужащего - либо при обращении, либо, по ряду военнослужащих, производится оповещение персонально сотрудниками военных комиссариатов", - заявил Вдовин.

Видео дня

Также комиссар объяснил отказ публиковать списки защитой персональных данных.

Удар по ПТУ в Макеевке

Как известно, в новогоднюю ночь Вооруженные Силы Украины ударили по базе мобилизованных захватчиков в оккупированной Макеевке. Там могло погибнуть около 400 российских оккупантов, еще около 300 - получили ранения.

Сначала в Министерстве обороны Российской Федерации заявили о гибели 63 военнослужащих, позже - о 89.

Основной причиной удара россияне назвали "массовое использование личным составом вопреки запрету мобильных телефонов".

Позже российские войска обстреляли ракетами Краматорск. Атаку они назвали "операцией возмездия" за удар по базе российских военных в Макеевке.

Вас также могут заинтересовать новости: