Он считает, что российское командование продолжает совершать ошибки.

Удар по базе российских захватчиков в Макеевке стал новым "рекордом" Вооруженных Сил Украины по уничтожению врага.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире телеканала FREEДОМ . Также он назвал ошибки российского командования, которые могли привести к таким большим потерям.

"Сейчас, когда мобилизованных отправляют в зону боевых действий, у них отбирают телефоны, у них нет связи. У них действительно были некоторые мобилизованные, которые совершали звонки в новогоднюю ночь. Я не исключаю, что телефонами пользовался офицерский состав, для офицеров не действуют законы. Хотя уже не первый месяц войны, и все хорошо понимают, что мобильная связь рядом с линией соприкосновения - это как бомба замедленного действия", - сказал эксперт.

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Другой ошибкой, по его словам, стало кучное размещение личного состава и техники.

"Размещение личного состава вместе с боеприпасами - это еще одна бомба замедленного действия. Поэтому ошибки были комбинированные. Российское командование разного звена делало огромное количество ошибок в течение 2022 года и продолжает их делать. Что говорит об очень низком качестве их навыков", - добавил Коваленко.

По словам эксперта, в 2022 году ВСУ уничтожили рекордное количество захватчиков во время форсирования армией РФ реки Северский Донец. Однако ударом по Макеевке в новогоднюю ночь они перекрыли этот рекорд.

"Когда они пытались форсировать эту маленькую речушку, меньше чем за 24 часа потеряли батальонно-тактическую группу и более 80 единиц техники", - отметил он.

Удар по Макеевке

Как сообщал УНИАН, в новогоднюю ночь ВСУ ударили по скоплению мобилизованных российских оккупантов в Макеевке. Сообщалось об уничтожении около 400 оккупантов и ранении еще около 300.

По данным журналиста Романа Бочкалы, в момент удара в здании находились мобилизованные, спецназовцы, артиллеристы и связисты.

2 января в Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что в результате удара погибли 63 военнослужащих.

А позже назвали основной причиной удара "массовое использование личным составом вопреки запрету мобильных телефонов".

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