Наличие двойника - это вопрос не безопасности, а опасности Путина, считает психолог.

Наличие у российского диктатора Путина своего двойника несет для него отдельную опасность. В любой момент двойник может пострадать за Путина, равно как и сам президент РФ за него.

Об этом рассказал Радио НВ психолог и эксперт по невербальной коммуникации Валентин Ким.

По его словам, в определенный момент кому-то из окружения Путина будет выгодно его "убрать" и оставить "послушного" двойника.

"Оставить куклу, которая будет просто выполнять любые приказы, прикрываясь этой куклой. И в данном случае сам Путин не заинтересован в том, чтобы существовали двойники. Потому что это вопрос не его безопасности, это вопрос его опасности", - считает эксперт.

Путин, считает психолог, должен бояться наличия двойников больше, чем их существования.

Ранее УНИАН уже сообщал, что психиатр описал состояние диктатора и отметил, что Путин - "психопат с признаками садиста".

Недавно о возможном двойнике Путина высказался руководитель украинской разведки Кирилл Буданов.