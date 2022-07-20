Джеймс Фэллон считает, что Путин не только психопат, но еще и нарцисс.

Психиатр Джеймс Фэллон описал состояние президента РФ и заявил, что диктатор - "психопат с признаками садиста". Эксперт считает, что у Путина не только психопатия, но еще и нарциссическое расстройство личности.

У диктатора было тяжелое детство, но травмы для психики он получал и во взрослой жизни, передает слова психиатра издание The Insider.

По мнению психиатра, у Путина действительно были предпосылки для развития так называемых расстройств личности кластера B, включая психопатию и нарциссическое расстройство личности. Президент РФ не сомневается в своих решениях, он не пытается оправдаться за свое поведение, потому что живет в своих иллюзиях. Диктатор, как и другие психопаты, указал Фэллон, готов годами выжидать ради удачного момента для атаки или мести.

"Психопаты, как школьные задиры, всегда ищут в своих жертвах слабость. Они мастерски угадывают мысли человека или группы людей, которых выбрали объектом своей агрессии. Психопаты — своего рода внутривидовые хищники, чья добыча — другие люди. Как любого агрессора, их провоцирует слабость. Главный дар психопатов — считывать эмоции и побуждения других людей на фоне неспособности их испытывать", - отметил психиатр.

Помимо этого, Путина можно отнести к злокачественным нарциссам. По мнению эксперта, у диктатора наблюдаются черты садиста.

"Кроме тяжелого детства, во взрослой жизни Путина было несколько травм, одна из которых очевидна — распад Советского Союза, приведший, среди прочего, к созданию современной независимой Украины. Это было похоже на травму молодого Гитлера... Потом в 2011 году Путин стал свидетелем мучительной смерти ливийского диктатора Каддафи, что не могло не встревожить его глубинный страх — насильственную смену режима. Все неявное вскрылось в последние несколько лет, а особенно ярко — в последние несколько недель до 24 февраля. Путин, как Гитлер, раскрыл свою истинную сущность, и стало ясно, что он действует именно как психопат, а не социопат и уж точно не как обычный человек с дурными склонностями", - рассказал психиатр.

Эксперт также считает, что в поведении Путина отчетливо проглядываются черты серьезного помутнения рассудка. Диктатор перешел от напыщенного нарциссизма к паранойе,

"Спросить террориста или сталиниста, у них всему найдется логическое обоснование. Что бы они ни творили, все делается рационально, оправданно и во благо. То же самое и с психопатами. Это называется "экстернализация вины": во всех своих проступках они винят других. И они правда считают, что вправе вершить судьбы людей. А если люди не дотягивают до их стандартов — например, враг на поле боя проявляет слабость или любой человек тушуется в их присутствии, они проявляют полное неуважение. Так поступают агрессоры и психопаты, а также диктаторы с чертами социопатии и психопатии. Для Путина такое поведение рационально", - считает эксперт.

Путин был холоден, расчетлив и спокоен. Он создал себе публичный образ и поддерживал его около 20 лет. Но сейчас он перестал собой владеть и стал крайне опасным.

"Сейчас мы видим, что он все сильнее теряет адекватность: он переоценил свои силы и может пойти на крайние меры — например, по отношению к тем, кто дает ему отпор. Поняв, что украинцы не намерены сдаваться, он мог почувствовать себя в тупике. Все психопаты и агрессоры теряются, если встречают решительное сопротивление. Нередко они обращаются в бегство, но Путину бежать некуда. Он будет чувствовать себя загнанным в угол, пока Украина сопротивляется. Он думал, что ему все сойдет с рук, а это типичное заблуждение агрессоров и психопатов", - считает Фэллон.

Мимика выдает Путина. Он в ярости из-за своего поражения и похож на загнанного в клетку зверя. В этом опасность, считает психиатр, ведь у диктатора есть ядерное оружие.

"Я думаю, он понимает тяжелые последствия для себя, и поэтому он в значительной степени изолировался. Это только кажется иррациональным поведением, а на деле он просто проверяет пределы, капля за каплей, как любой хулиган, проверяющий кого-то на слабость. Дескать, давайте попробуем, но если не получится, мы отступим и скажем: "О нет, все что мы хотели — это Донбасс", - резюмировал эксперт.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Путин готовит почву для похода дочери в большую политику.

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