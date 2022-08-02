Кто сегодня исполняет роль условного Путина - это вопрос абсолютно открытый, указал Буданов.

А жив ли Путин? Совсем недавно британская разведка сообщала, что кровавый диктатор может быть уже мертв, а его роль играют двойники. Путин почти одновременно появляется в разных местах, его повадки иногда меняются так же, как и внешность.

О том, что Путина могут заменять двойники, в эфире телемарафона рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

"Картинка, скажем так, уха, разная. А это как отпечаток пальца, у каждого человека картинка уха уникальна. Не может повториться", - отметил начальник ГУР МО генерал-майор Кирилл Буданов.

Путин серьезно болен, это не такая и большая тайна, считает Буданов. 9 мая кровавый диктатор вышел на парад с будто бы "керамической" рукой - она почти не двигалась, а сам он прихрамывал. А до этого, 12 апреля, президент страны-агрессора встретился с главой российской Минобороны Сергеем Шойгу. На этой встрече Путин выглядел очень странно: голова, которая будто бы была непропорциональна к телу, рука вцепилась в стол совсем неподвижно. Диктатор сидел в неестественной позе и почти не двигался.

На недавнем видео, где диктатора "атаковали" комары, можно также отчетливо разглядеть его ограниченную подвижность. Путин отгонял насекомых левой рукой, правая конечность совсем не двигалась, хотя ее кусали комары.

Многие разведки неоднократно сообщали, что у диктатора могут быть расстройства мозга. Он якобы пережил несколько операций и даже может страдать от нескольких форм рака. Поэтому версия о двойниках может быть вполне реальной.

Буданов считает, что диктатор может действительно избегать появления на публике. Вместо него это могут делать его двойники. "Разных Путиных" замечают вот уже много лет.

Разные черты лица, мочки ушей, подбородок, разная форма головы и даже разная линия роста волос - СМИ неоднократно заявляли о двойниках кровавого диктатора. И если форму лица еще можно объяснить хирургическими процедурами, то другие нюансы являются весьма подозрительными.

"У них разные повадки, разные манеры, разные походки, иногда даже разный рост, если хорошо присмотреться", - отметил Буданов.

В сети даже есть таблица двойников Путина. В ней собраны все "версии" кровавого диктатора, среди которых: "говорун", "удмурт", "дипломат", "банкетный". В зависимости от того, на каком мероприятии нужно появиться Путину, могут меняться и его вероятные двойники.

"Это коллективный Путин - максимально-правильная формулировка... Кто сегодня исполняет роль условного Путина - это вопрос абсолютно открытый ", - указал Буданов.

Диктатору в этом году исполнится уже 70 лет. Проблемы с опорно-двигательным аппаратом очевидны. Однако едва ли Кремль признает наличие вероятных двойников Путина, это они будут скрывать всеми силами.

Ранее УНИАН уже сообщал, что психиатр описал состояние диктатора и отметил, что Путин - "психопат с признаками садиста".

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