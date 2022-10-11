Свести счеты с жизнью призывают людей, которые радовались "заминочке" на Крымском мосту.

На Смоленском метромосту в Москве появился яркий призыв к самоубийству. Россиян призывают прыгать вниз от имени государства.

Видео появилось в сети.

"Прыгни с меня, если радовался "заминочке" на Крымском мосту :)", - говорится в призыве.

Видео дня

Странное объявление вполне незаконно, ведь склоняет людей к самоубийству. В Уголовном кодексе РФ это регулирует статья 110.1. Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства.

Взрывы на Крымском мосту: что известно

8 октября на железнодорожной ветке Крымского моста произошел взрыв, после чего там начался сильный пожар. Известно, что на мосту обрушилась часть дорожного полотна.

В РФ утверждают, что причиной "Баварии" был взрыв грузовика. На мосту вспыхнул железнодорожный поезд с горючим. Страна-агрессор сообщала о гибели трех человек.

Источник УНИАН в правоохранительных органах отметил, что подрыв Крымского моста был спецоперацией СБУ. 9 октября президент РФ обвинил спецслужбы Украины в подрыве Крымского моста.

10 октября Украина испытала массированного ракетного удара. Рашисты били по многим областям Украины. Сам Путин признал, что это было местью за Крымский мост.

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