Элиты России видят, что кровавый диктатор не способен защитить даже то, что очень любит.

Российский оппозиционный политик и экс-депутат Госдумы Илья Пономарев объяснил, что значил удар по Крымскому мосту. Он отметил, что "бавовна" была не только "плевком в душу" Путина, это еще и важный сигнал для элиты РФ.

Таким мнением Пономарев поделился в эфире нового выпуска проекта "Гроші".

"Тут же, на самом деле, больше значение не военное. Ну понятно, что прервали сообщение на какое-то время. Здесь же значение больше символическое. Это символ аннексии, начало этой войны в 2014 году, это символ захвата Крыма. И самое важное, наверное, даже не в этом. Более важное значение для элит, потому что Украина давно анонсировала, что она этот мост взорвет нахр*н, и это было хорошо известно. Это значит, что этот мост хорошо охраняли. И несмотря на это спецслужбы не смогли ничего сделать. Если один из самых охраняемых объектов в стране был разрушен, то вопрос: на что вообще они способны, эти спецслужбы", - отметил Пономарев.

По словам эксперта, теперь элита РФ видит, что Путин не может сохранить и уберечь даже то, что очень любит. Диктатор гордился мостом во временно оккупированный Крым, но на нем все равно случилась "бавовна".

"Это звонкая пощечина. Очень звонкая пощечина. Если для Путина это плевок в душу и удар по самолюбию, то для элит это просто сигнал, что король-то голый. Реально все это "всемогущество" сильно преувеличено, и самые дорогие для себя вещи "начальник" сохранить не может", - добавил экс-депутат Госдумы.

Взрывы на Крымском мосту: что известно

8 октября на железнодорожной ветке Крымского моста произошел взрыв, после чего там начался сильный пожар. Известно, что на мосту обвалилась часть дорожного полотна.

В РФ утверждают, что причиной "бавовны" был взрыв грузовика. На мосту вспыхнул железнодорожный поезд с горючим. Страна-агрессор сообщала о гибели трех человек.

Источник УНИАН в правоохранительных органах отметил, что подрыв Крымского моста был спецоперацией СБУ. 9 октября президент РФ обвинил спецслужбы Украины в подрыве Крымского моста.

10 октября Украина подверглась массированному ракетному удару. Рашисты били по многим областям Украины. Сам Путин признал, что это было местью за Крымский мост.

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