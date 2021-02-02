Протесты за Навального - россиян начали пугать Майданом прямо в зале кинотеатров: видео / скриншот

Российские власти придумали еще один способ запугивания своего населения на фоне вспышки протестов за освобождение из-под стражи оппозиционера Алексея Навального.

Видео в Facebook разместил Вадим Лукашевич.

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Неизвестному россиянину удалось снять проморолик в зале кинотеатра в Нижнем Новгороде. Зрителям за минуты до показа премьеры фильма включили агитационное видео, на котором "объяснили", почему не надо участвовать в митингах против Кремля.

Для иллюстрации видеоряда авторы нарезали кадров с оппозиционных акций протеста в России в поддержку Навального. Отдельно фигурировали и события на украинском Майдане, а также в Грузии. Все это сопровождала драматическая музыка.

Протесты в России из-за ареста Навального

  • 23 и 31 января по всей России прошли массовые акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального.
  • Силовики жестоко разгоняли митинги, применяя спецсредства. По всей стране проводились массовые задержания.
  • На акциях 31 января задержано более 5 тысяч человек - это рекордное число в новейшей истории России.

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Автор: УНИАН