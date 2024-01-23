Надо инвестировать в национализм, но воздержаться от больших ожиданий, отметил эксперт.

Есть три небольшие "точки" в России (Дагестан, Ичкерия и Башкортостан), по которым надо бить, чтобы нанести серьезный удар по властям РФ. Такое мнение высказал политолог Николай Давидюк в эфире 24 канала.

В частности, он прокомментировал события в Башкортостане - протесты в поддержку Фаиля Алсинова, которого приговорили к четырем годам колонии.

"Дагестан, Ичкерия и Башкортостан - это три самых крутых точки, куда надо бить, где может получиться легче всего. Мы уже поняли, что с европейской частью России ничего не сделаем - ни Петербург, ни Москва не вышли, не встряхнули Путина, не хотят войны", - говорит Давидюк.

Он считает, что с лидерами Башкортостана было бы неплохое наладить отношения.

"Некоторые лидеры Башкортостана сидят в Вене, другие - в Лондоне, то есть с этим можно работать и точно надо. Сейчас будет самый хриплый момент в карьере Путина за всю историю - "коронация короля" (выборы в РФ). Это хрупкий момент, когда ты вроде власть, но еще не власть. И этот момент можно сорвать - он очень хрупкий...", - считает специалист.

По его мнению, главное - надо "там" инвестировать в национализм, что даст пиковую точку, когда такие как Башкортостан, начнут откалываться, и не будет места для федеративности.

"Потому что этот парень (Фаиль Алсинов - УНИАН) - не экоактивист, как его часто подают. Он политический националист своей республики. Он говорит: "Я не хочу, чтобы воровали золото, не хочет, чтобы воровали соду". Это - политическая история. В Башкирии теперь свелось все к тому, что они призывают все-таки сохранить свою нацию, они не хотят раствориться в российской империи среди россиян", - отмечает Давидюк.

По его словам, башкиры не хотят, чтобы их называли россиянами. Местные активисты призывают пользоваться башкирским языком и все это - очень важно. Кроме того, сама Республика Башкортостан в Конституции выписана так, что она - почти готовое государство, как и Татарстан.

"То есть россияне, которые шли вроде бы им помогать, а на самом деле - колонизировали, по документам даже не закрыли свой вопрос", - рассказал Давидюк.

В то же время он добавил, что важно не переоценивать протесты в Башкортостане, потому что там не так много людей (всего примерно 5 миллионов жителей), и у украинцев уже было очень завышенное ожидание в начале полномасштабного вторжения. Тогда, в 2022 году, жители Украины звонили, писали родственникам, друзьям в России, мол, "выходите на улицы". Однако оказалось, что значительное количество этих россиян "быдло, которое радуется виду крови" украинцев.

Давидюк отметил, что до марта, выборов в РФ, еще есть определенное "окно возможностей" в указанном направлении, сработает ли это не известно.

Протесты в России

Напомним, в российском городе Уфа (столица Башкортостана) люди собрались на мирную акцию в поддержку активиста Фаиля Алсинова, которого приговорили к четырем годам лишения свободы. Протест прошел на площадь в центре Уфы. В МВД Башкортостана заявили "об ответственности за участие в несанкционированных акциях", и протест завершился задержанием местных жителей - людей выдергивали из толпы, и после завершения акции хватали на прилегающих улицах.

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