Главарь РФ утверждает, что в так называемой зоне "СВО" более чем полмиллиона оккупантов.

Российский диктатор Владимир Путин утверджает, что в зоне боевых действий в Украине назодятся более 600 тысяч военных РФ.

Путин, прямой эфир с которым транслирует "Первый канал", говорил, что в так называемой "зоне "СВО" находятся 617 тысяч российских военных". Стоит отметить, что противник прикрывает этой аббревиатурой реальное положение вещей - россияне назвали полномасштабное вторжение в Украину "специальной военной операцией".

"Отлично воюют призванные ребята, 14 героев Российской Федерации из числа мобилизованных, в зоне "СВО" находится 244 тысяч человек", - заявил главарь россиян.

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По словам Путина, в РФ также якобы не сокращается количество людей, которые добровольно хотят отправиться воевать против Украинцев. "На вчерашний вечер (13 декабря, - Ред.) набрано 486 тысяч добровольцев, приходят 1500 человек ежедневно...", - поделился фантазиями диктатор.

Кроме того, Путин пообещал, что в России не будет объявлена вторая волна мобилизации. Российские власти после начала полномасштабного вторжения в Украину, которое осуществлено рано утром 24 февраля 2022 года, заявляли, что им достаточно сил для противостояния. Однако уже 21 сентября того же года диктатор объявил в РФ так называемую частичную мобилизацию.

В центре внимания Путин - выступление на "прямой линии" оказалось зашкварным

Пока главарь РФ делал бредовые заявления якобы о "прекрасной" ситуации в стране, люди ставили ему очень неудобные вопросы.

В частности, у Владимира Путина спросили, до каких пор будет подтасовываться процент инфляции, когда реальная Россия не будет отличаться от телевизионной и почему в Дагестане лоток яиц стоит 550 рублей. Ранее эксперты сообщали, что реально неудобные вопросы к главарю россиян не доходят.