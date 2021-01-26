Депутаты на заседании Госдумы озаботились, в частности, "привлечением детей" к митингам.

Российские депутаты поддержали аплодисментами действия силовиков во время разгона оппозиционных протестов 23 января.

Об этом сообщает Дождь.

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26 января в парламенте РФ обсудили акции в поддержку политика Алексея Навального. Депутаты озаботились, в частности, "привлечением детей" к митингам. В партии Путина даже разработали законопроект об уголовной ответственности за это.

Заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, комментируя разгон протестующих, заявил, что действия силовиков были "умелыми и разумными".

"За редким исключением эти люди – очень достойные граждане нашей страны – действовали профессионально, мужественно, умело, с достоинством и честью, защищая безопасность людей, законность и независимость нашей родины. Я убежден, что парламент обязан поблагодарить их", - сказал Исаев.

Его слова в Госдуме встретили аплодисментами.

Протесты в России

В субботу, 23 января, в России прошли акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, арестованного несколько дней назад после возвращения в РФ из Германии.

Силовики применили к протестующим насилие и провели массовые задержания.

В ходе массовых акций протеста в России 23 января силовики задержали почти 3,5 тысячи протестующих. Это рекордное количество задержанных за день за всю современную историю России.

В Министерстве иностранных дел Украины осудили насилие против участников акций в России в поддержку Навального.

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Автор: УНИАН