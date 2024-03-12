Русские не выдержали давления воинов Сибирского батальона.

Российские добровольцы из РДК, легиона "Свобода России" и Сибирского батальона продолжают развивать прорыв в приграничные регионы.

Как сообщает Telegram-канал Сибирского батальона, россияне не ожидали атаки. В спешке российские военные сбежали из командного пункта на российской территории.

"Под натиском бойцов Сибирского батальона путинские военные бросили КП на своей территории и сбежали с места несения службы", - говорится в сообщении.

Рейд российских добровольцев - что известно

Легион "Свобода России", Российский добровольческий корпус и Сибирский батальон зашли в Курскую и Белгородскую области РФ в рамках совместной операции. Известно, что в Теткино Курской области сейчас идет стрелковый бой.

Бойцы легиона "Свобода России" уничтожили вражеский бронетранспортер во время рейда в Курскую область.

Федеральная служба безопасности РФ придумала безумные "потери" добровольцев РДК и легиона "Свобода России" во время рейда в Курскую область. Впрочем, одни заявления спецслужбы противоречат другим.

"Уничтожено более 100 человек живой силы противника, шесть танков, САУ Caesar, 20 боевых бронированных машин, опорный пункт", - заявили в ФСБ.

Бойцы легиона "Свобода России" взяли под полный контроль российский поселок городского типа Теткино. Это произошло во время рейда в Курскую область 12 марта.

Вас также могут заинтересовать новости: