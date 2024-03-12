Бойцы "Российского добровольческого корпуса" (РДК) прорвали границу с Россией на танке.
Как сообщается в Telegram-канале РДК, их танк смог пробраться на территорию России. Зато в РФ настойчиво убеждают, что прорыва не было.
"Танк Российского добровольческого корпуса прорвал оборону государственной границы РФ", - говорится в сообщении.
На кадрах видно, как танк РДК движется вдоль лесополосы и отрабатывает по позициям российских военных. Ответного огня визуально не видно.
Рейд в Курскую область
Легион "Свобода России", Русский добровольческий корпус и Сибирский батальон зашли в Курскую и Белгородскую области РФ в рамках совместной операции. Известно, что в Теткино Курской области сейчас идет стрелковый бой.
Бойцы легиона "Свобода России" уничтожили вражеский бронетранспортер во время рейда в Курскую область.
Федеральная служба безопасности РФ придумала безумные "потери" добровольцев РДК и легиона "Свобода России" во время рейда в Курскую область. Впрочем, одни заявления спецслужбы противоречат другим.
"Уничтожено более 100 человек живой силы противника, шесть танков, САУ Caesar, 20 боевых бронированных машин, опорный пункт", - заявили в ФСБ.
Бойцы легиона "Свобода России" взяли под полный контроль российский поселок городского типа Теткино. Это произошло во время рейда в Курскую область 12 марта.