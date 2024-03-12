Экипаж отработал по позициям россиян. Ответного огня не видно.

Бойцы "Российского добровольческого корпуса" (РДК) прорвали границу с Россией на танке.

Как сообщается в Telegram-канале РДК, их танк смог пробраться на территорию России. Зато в РФ настойчиво убеждают, что прорыва не было.

"Танк Российского добровольческого корпуса прорвал оборону государственной границы РФ", - говорится в сообщении.

На кадрах видно, как танк РДК движется вдоль лесополосы и отрабатывает по позициям российских военных. Ответного огня визуально не видно.

Рейд в Курскую область

Легион "Свобода России", Русский добровольческий корпус и Сибирский батальон зашли в Курскую и Белгородскую области РФ в рамках совместной операции. Известно, что в Теткино Курской области сейчас идет стрелковый бой.

Бойцы легиона "Свобода России" уничтожили вражеский бронетранспортер во время рейда в Курскую область.

Федеральная служба безопасности РФ придумала безумные "потери" добровольцев РДК и легиона "Свобода России" во время рейда в Курскую область. Впрочем, одни заявления спецслужбы противоречат другим.

"Уничтожено более 100 человек живой силы противника, шесть танков, САУ Caesar, 20 боевых бронированных машин, опорный пункт", - заявили в ФСБ.

Бойцы легиона "Свобода России" взяли под полный контроль российский поселок городского типа Теткино. Это произошло во время рейда в Курскую область 12 марта.

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