Среди них "Кто хочет стать миллионером?" и "Давай поженимся".

Видеохостинг YouTube заблокировал канал компании "Красный квадрат", производящей медиаконтент для российского телевидения.

При переходе на канал сообщается, что этот аккаунт заблокирован за нарушение Условий использования YouTube.

"Красный квадрат" - это российский телевизионно-продюсерский холдинг по производству телевизионного и музыкального контента.

Они создают телевизионные передачи, сериалы, документальные и художественные фильмы, а также занимаются концертной деятельностью.

Самые известные проекты "Красного квадрата": передачи "Минута славы", "Кто хочет стать миллионером?", "Контрольная закупка", "Модный приговор", "Давай поженимся", а также сериалы "Школа", "Попытка Веры", "Голоса", "Гаражи" и "Побег".

Напомним, что ранее YouTube заблокировал каналы российского пропагандиста "Вечер с Владимиром Соловьёвым" и "Соловьев LIVE".

Ранее сообщалось, что YouTube-канал "Мультики студии Союзмультфильм" ограничил россиянам доступ к советскому мультфильму, в котором подводная лодка "Нептун" находит фашистский эсминец со знаком Z.

Также ранее YouTube заблокировал каналы российских государственных СМИ по всему миру.

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