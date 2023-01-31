Twitch - американский видеостриминговый сервис, который специализируется на тематике компьютерных игр.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину суд Москвы оштрафовал дочернюю структуру компании Amazon - американский видеостриминговый сервис Twitch Interactive.

Как сообщает российский "Интерфакс", сервис оштрафован на 4 млн рублей (57 тыс долл) за отказ удалить контент о войне в Украине.

Сервис Twitch признали виновным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление запрещенного контента) из-за отказа удалить "недостоверную информацию о спецоперации, проводимой ВС РФ в Украине, ее форме и способах ее ведения, всеобщей мобилизации, жертвах среди гражданского населения Украины".

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Twitch - американский видеостриминговый сервис, который специализируется на тематике компьютерных игр.

Штрафы из-за контента о войне:

С начала 2022 года за отказ удалять "запрещенный в РФ контент" в России были оштрафованы Google, Telegram, Facebook, Twitter, TikTok.

В июле 2022 года в РФ оштрафовали Google на рекордные 21,7 млрд рублей за неудаление информации о войне в Украине.

При этом поводом для такого штрафа стал отказ удалить материалы на YouTube, которые содержат информацию о войне в Украине, "дискредитирующую вооруженные силы РФ".

Кроме того Росфинмониторинг внес материнскую компанию Facebook - Meta - в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму. Поводом стало то, что компания якобы позволила жителям ряда стран Восточной Европы выражать призывы к насилию в отношении российских военных.

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