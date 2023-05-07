Пропагандист поделился подробностями своих "приключений" во взорвавшейся машине.

Российский пропагандист Захар Прилепин отметился первой публикацией после "покушения" на свою жизнь и признался, что сам был за рулем машины, которая подорвалась.

Подробности о происшествии боевик "ЛДНР" опубликовал в Telegram. Он указал, что его водитель (Саша) в момент взрыва ехал на пассажирском сидении.

"Саша ехал справа на пассажирском кресле. Я был за рулем. Взрыв произошел под его колесом", - написал он.

Также он "порадовал" подробностями взрыва указав, что сначала потерял сознание, потом проснулся, и стал ползти: "Я потерял сознание минуты на три, очнулся и подполз к выбитому лобовому стеклу. Подбежавшие селяне помогли мне выбраться. У меня сломаны обе ноги (один перелом открытый) и еще там что-то", - указал Прилепин.

Кроме того, пропагандист не забыл напомнить, что высадил свою дочь за 5 минут до взрыва и высказал слова благодарности всем "бойцам" российского режима: Пригожину, Медведеву, Захаровой, Симоньян, Миронову и Боякову.

Подрыв авто Прилепина - детали происшествия

Напомним, что в РФ заявили о "покушении" на российского пропагандиста Прилепина в субботу, 6 мая. В этот день, около 10:40 утра, возле российского Нижнего Новгорода подорвалась машина вместе с боевиком "ЛДНР" и его водителем. Последний погиб, а пропагандист отделался переломами и ушибами. Его медикаментозно ввели в кому.

Тогда страна-агрессор традиционно возложила вину за подрыв на Украину и США. Там заявили, что "след" киевского режима для Москвы очевиден.

Утром 7 мая стало известно, что Прилепин "пошел на поправку": он очнулся и чувствует себя хорошо, сообщила пресс-служба боевика.

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