Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин внезапно объявил, что его наемники скоро перестанут существовать в качестве организации.
"Грустный" прогноз для своих боевиков бывший повар российского лидера Владимира Путина сделал, комментируя вопрос дефицита снарядов на войне в Украине, с которым сталкиваются оккупанты.
"Мы приходим к тому, что ЧВК "Вагнер" заканчивается и ЧВК "Вагнер" через какое-то короткое время перестанет существовать. Мы уйдем в историю, ничего страшного, так бывает", - заявил он.
Пригожин "проиграл" битву за Бахмут и готовит РФ к поражению
Напомним, что наемники ЧВК "Вагнер" уже несколько месяцев застряли в районе Бахмута (Донецкая область) в попытке взять над городом полный контроль. Наемники потеряли там множество элитных подразделения и по словам бывшего советника ОП Алексея Арестовича, фактически уничтожили свой "костяк" под Бахмутом.
На фоне соответствующих неудач основатель организации Евгений Пригожин не только стал отдавать своим боевикам более жесткие наказы. К примеру, не брать пленных. Но и продумал план о том, как РФ "переживет" проигрыш войны в Украине.