Основатель компании наемников после неловкой паузы отметил, что "так бывает".

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин внезапно объявил, что его наемники скоро перестанут существовать в качестве организации.

"Грустный" прогноз для своих боевиков бывший повар российского лидера Владимира Путина сделал, комментируя вопрос дефицита снарядов на войне в Украине, с которым сталкиваются оккупанты.

"Мы приходим к тому, что ЧВК "Вагнер" заканчивается и ЧВК "Вагнер" через какое-то короткое время перестанет существовать. Мы уйдем в историю, ничего страшного, так бывает", - заявил он.

Пригожин "проиграл" битву за Бахмут и готовит РФ к поражению

Напомним, что наемники ЧВК "Вагнер" уже несколько месяцев застряли в районе Бахмута (Донецкая область) в попытке взять над городом полный контроль. Наемники потеряли там множество элитных подразделения и по словам бывшего советника ОП Алексея Арестовича, фактически уничтожили свой "костяк" под Бахмутом.

На фоне соответствующих неудач основатель организации Евгений Пригожин не только стал отдавать своим боевикам более жесткие наказы. К примеру, не брать пленных. Но и продумал план о том, как РФ "переживет" проигрыш войны в Украине.

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