Так резко он отреагировал якобы на перехват разговора, где украинские воины договариваются добить раненого "вагнеровца".

Главарь"Вагнера" Евгений Пригожин приказал своим наемникам не брать пленных. Отныне "вагнеровцы" якобы будут "уничтожать всех".

Соответствующее видео появилось в сети накануне. На кадрах Пригожин пафосно говорит, что оккупанты якобы никогда не будут нарушать международные законы гуманизма.

"Будем просто уничтожать всех на поле боя", – заявил он.

Такое циничное заявление Пригожин сделал после того, как сеть слили якобы перехват разговора воинов ВСУ, где те договариваются убить раненого боевика "Вагнера". Аутентичность этого аудио Генштаб ВСУ не подтвердил. Никаких убедительных аргументов относительно подлинности этого разговора оккупанты не привели. По словам Пригожина, в ЧВК вводят новый "закон".

"Этот закон будет называться" законом трехсотого " - мы пока не знаем, как звали нашего парня, которого расстреляли украинские негодяи. Будем убивать всех, кто на поле боя. Ни одного пленного больше не брать!" - заявил он.

Казни украинских воинов боевиками "Вагнера"

Несмотря на пафосные заявления Пригожина, казнить военнопленных занимаются именно его боевики. При этом они делают это цинично, хвастаясь на видео.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля в сети начало распространяться жуткое видео казни украинского военнопленного: российские оккупанты ножом отрезали голову еще живому человеку.

ГУР известно имя оккупанта, который совершил это зверское военное преступление. Украинские воины работают над ликвидацией палача.

Летом в сети появилось видео зверской казни украинского военного оккупантами.

Весной вся страна была шокирована расстрелом украинского военного, попавшего в плен. Россияне расстреляли его после слов "Слава Украине!". На установление личности мужчины ушло время, однако впоследствии она стала известна. От рук оккупантов погиб снайпер 163 батальона 119 отдельной бригады ТРО Черниговской области Александр Мациевский.

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