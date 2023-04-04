В знаменитом заведении главарь "Вагнера" встретился с группой "активистов".

Главарь частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин припихался на место ликвидации пропагандиста и украинофоба Владлена Татарского.

Как сообщает пресс-служба Пригожинна, он якобы встретился там с "активистами Кибер ФРОНТ Z".

На кадрах видно, что Пригожин сел по центру зала, где примерно и "минуснулся" кремлевский пропагандист Татарский. Вокруг него собралось несколько человек, которых называют "активистами". Главарь "Вагнера" заявил, что "трагические события" не могут поставить крест на этой пропагандистской организации, которая "должна стать общественной".

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Убийство татарского-главные новости

Напомним, что 2 апреля в одном из кафе Санкт-Петербурга раздался мощный взрыв во время творческого вечера пропагандиста Владлена Татарского. Он погиб на месте.

Сдетонировала статуэтка, которую принесла девушка Дарья Трепова. Уже через несколько часов российские силовики заявили о задержание подозреваемой.

Вчера Путин посмертно наградил "орденом Мужества" коллаборанта и пропагандиста Владлена Татарского. В то же время "Вагнер" официально назвал Татарского своим наемником. Татарский неожиданно "ожил", чтобы поблагодарить Путина и Пригожина.

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