Подписчиков канала пропагандиста шокировала его публикация после ликвидации.

Убитый российский пропагандист и украинофоб Владлен Татарский вдруг "ожил" и шокировал благодарностью диктатору Владимиру Путину и "вагнеровским" главарям.

Во вторник, 4 апреля, в Телеграмм-канале Татарского появился "пост благодарности" и заявление о продолжении функционирования этого Z-сообщества.

"Спасибо главнокомандующему Путину В. В. за государственную награду. Спасибо командирам ЧВК "Вагнер" Пригожину Е. В., Уткину Д. В., Трошеву А. М. за оказанную честь быть зачисленным в легендарную военную компанию. Друзья, так как много новых подписчиков. Было принято решение публиковать видео и посты Владлена, которые не утратили своей актуальности до сих пор", - говорится в сообщении.

Видео дня

Заканчивается странная публикация пропагандистскими заявлениями о "победе". Кто автор - неизвестно.

Ликвидация пропагандиста Татарского

2 апреля 2023 года в одном из кафе Санкт-Петербурга раздался мощный взрыв во время творческого вечера пропагандиста Владлена Татарского. Он погиб на месте.

Сдетонировала статуэтка, которую принесла девушка Дарья Трепова. Уже через несколько часов российские силовики заявили о задержании подозреваемой.

В Кремле обвинили в ликвидации пропагандиста Татарского Украину. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что за убийством Татарского может стоять "киевский режим".

Вчера Путин посмертно наградил "орденом мужества" коллаборанта и пропагандиста Владлена Татарского. В то же время "Вагнер" официально назвал Татарского своим наемником.

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