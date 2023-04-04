Видеороликом с без сознания, или мертвым мужчиной террористы хвастались в подконтрольных им каналах.

Террористы частной военной компании "Вагнер" замучили мирного украинца, выдав его за "грузинского наемника".

Ужасным видеороликом с украинцем наемники щеголяли в подконтрольным ЧВК каналам. На видео видно, как один из "вагнеровцев" неуклюже играет на скрипке рядом с без сознания, или мертвым украинцем.

На лбу замученного мужчины боевики оставили надпись "грузин". Наемник говорит, что "грузинские наемники собственной персоной приехали на концерт "Вагнера". Другой боевик грубо за ухо демонстрирует лицо мужчины.

Видео дня

Однако проект NEXTA Live выяснил, что мужчина на видео - мирный житель Донецкой области Виталий. Ранее он давал комментарий украинским журналистам, отмечая, что люди на оккупированной территории выживают благодаря украинским военным.

Военные преступления военных РФ в Украине

Российские захватчики чувствуют себя хозяевами на оккупированных территориях, поэтому без конца и края совершают военные преступления. В конце сентября мониторинговая миссия ООН представила отчет, который охватывает период мониторинга с 1 февраля по 31 июля 2022 года, по ситуации с правами человека в Украине.

В отчете задокументировано 5 996 погибших, в том числе 382 ребенка, и 8 848 раненых. В отчете подчеркивалось, что это подтвержденные случаи, но фактические цифры значительно больше.

В течение отчетного периода было задокументировано 9 случаев изнасилований - 8 женщин и одного ребенка, 15 случаев сексуального насилия в отношении мужчин.

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