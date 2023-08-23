Путин в это время выступал на мероприятии в честь 80-летия победы в Курской битве.

В Тверской области России сегодня вечером упал и разбился самолет главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, который в июне поднял мятеж против президента России Владимира Путина и Минобороны РФ.

В то же время стало известно, чем в это время занимался сам российский диктатор.

Так, именно в это время (20:40) по московскому времени) Путин выступал на мероприятии в честь 80-летия победы в Курской битве. Также в сети появились видео, где он вручает звезды Героев России. После этого объявляется минута молчания.

Крушение самолета Пригожина

Несколько часов назад в российских тг-каналах начала распространяться новость о том, что в Тверской области РФ потерпел крушение самолет Embraer ERG 135 с бортовым номером RA-02795, который принадлежит военному преступнику и владельцу ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. МЧС России сообщило, что при падении самолета в Тверской области погибли 10 человек.

Впоследствии руководители "Вагнера" подтвердили, что Пригожин и его командиры находились на борту рухнувшего в Тверской области РФ самолета.

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