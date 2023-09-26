По его словам, финансово с территории России украинским воинам помогают более 25 тысяч россиян.

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев устроил новую истерику. На этот раз он взбесился из-за донатов россиян на ВСУ.

Во время одной из пропагандистских программ Соловьев заявил, что среди россиян есть немало людей, которые поддерживают вооруженные силы Украины финансово.

"25 тысяч, как сообщили компетентные органы, российских граждан с территории России направляют деньги на поддержку ВСУ. 25 тысяч предателей, нацистов в нашей стране", – заявил Соловьев, предположив, что это минимальные цифры.

Последние фейки роспропаганды

Российские пропагандисты постоянно запускают бессмысленные вбросы. Недавно россияне запустили фейк о том, что глава украинской разведки якобы находится в немецкой клинике после "ранения". По их словам, он "в коме".

18 июня немецкое издание Stern, которое рашисты называли первоисточником информации о ранении Буданова, опровергло этот русский фейк.

19 июня Буданов с улыбкой на лице прокомментировал изданию Kyiv Post заявления пропагандистских СМИ РФ о его смерти. Он пошутил, что в Украине формируется "отряд бессмертных", которые будут преследовать россиян в страшных снах.

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