Компанию "Диалог", которая занимается созданием фейков, возглавляет Владимир Табак, один из ближайших соратников первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко.

В России акционерная некоммерческая организция "Диалог", ответственная за присутствие государственных органов и чиновников в соцсетях, с началом войны в Украине "разгоняла" фейки об Украине и ВСУ.

Согласно результатам расследования "Медузы", "Важных историй" и The Bell, за работу 2022 году "Диалог" получил около 9 миллиардов рублей из бюджета министерства цифрового развития страны-агрессора.

Головная организация — АНО "Диалог" — получила 1,8 млрд из этой суммы, еще 6,5 млрд заработала ее дочерняя структура — "Диалог регионы". Всего до 2024 года "Диалог регионы" ожидают получить из бюджета 24 млрд рублей.

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Компанию "Диалог" возглавляет Владимир Табак, один из ближайших соратников первого замруководителя администрации президента РФ Владимира Путина Сергея Кириенко. Согласно отчетам "Диалога", его сотрудники работали над распространением фейков, включая такие утверждения, как:

военнослужащие Вооруженных Сил Украины якобы продавали свои награды на Ebay;

украинским солдатам якобы выдавали таблетки, способствующие повышению агрессии;

украинские власти предположительно являются владельцами дорогостоящей недвижимости в Швейцарии;

беженцам из Украины предоставлялись предполагаемо "унизительные" вакансии;

в Украине якобы началась мобилизация женщин.

Распространением подобных фейков занимались около 60 человек. По данным расследования, среди подрядчиков "Диалога" фигурировали Z-военкоры, каналы Владимира Соловьева, "Война с фейками", "Лапша медиа" и другие. На совещания в офис "Диалога" приходили сотрудники прокремлевского телеграм-канала "Readovka", а также "Mash".

До полномасштабного российского вторжения в Украину "Диалог" занимался администрированием страниц и пабликов государственных органов и учреждений, включая страницы губернаторов, городских администраций, региональных министерств, школ и детских садов. Сейчас это дает им возможность эффективно распространять пропаганду.

Компания не ограничивается исключительно официальными ресурсами. Так, в расследовании упоминается паблик в "Одноклассниках" под названием "Советы для вас", в котором распространяли информацию о деятельности Сергея Кириенко и якобы незаконном использовании Украиной запрещенных видов оружия.

Фейки об Украине

В июне 2023 года СБУ зявила о том, что РФ готовит новые фейки о российском гражданстве украинских чиновников и военных. Сообщалось, что начало действия вражеского ИПСО в украинском информационном поле запланировано на ближайшее время.

В августе 2023 года в Киеве задержали двух пропагандисток, которые за деньги РФ "разгоняли" фейки об Украине. Злоумышленницы массово "разгоняли" дезинформацию о ходе боевых действий на фронте и пытались дискредитировать силы обороны.

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