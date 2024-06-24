В НИИ утверждают, что здание давно продали, но в этом есть сомнения.

В Подмосковье загорелось здание научно-исследовательского института "Платан" в городе Фрязино. Сообщается как минимум о 8 погибших.

По информации российского МЧС, пожар затронул 5-8 этажи, ему присвоили третий ранг сложности. Локализовать пожар долгое время не удавалось из-за высокой температуры и плотного задымления.

К борьбе с огнем привлекли более 100 пожарных и 40 единиц техники, в том числе два пожарных вертолета. На пике площадь возгорания составляла 4,5 тыс. квадратных метров.

По данным ТАСС, жертвами пожара стали 8 человек.

Российский паблик SHOT пишет со ссылкой на источники, что предварительно причиной пожара считают нарушение техники безопасности. Возгорание могло начаться в помещении, где собирали налобные фонари. Работники предприятия могли забыть выключить оборудование и ушли со своих рабочих мест.

Очевидцы утверждают, что в горящем здании находились самые разные производства: цеха по металлообработке, различные конвейеры, сварочные и токарные цеха, мебельное производство. В комплексе размещалась фирма, занимающаяся промышленными стиральными машинами, и другие.

По данным SHOT, из восьми погибших двое выпрыгнули из окна, остальные находились внутри здания.

По данным "Медузы", научно-исследовательский институт "Платан" занимается производством электронных деталей и радиокомпонентов, которые используются в том числе в оборонной промышленности. Однако в НИИ утверждают, что конкретно это здание институту давно не принадлежит и является коммерческим объектом.

Другие происшествия в России

Как писал УНИАН, накануне в российском Дагестане вспыхнули уличные бои между исламистами и полицией. В ходе многочасовых столкновений как минимум в двух городах погибли более 20 человек, включая полтора десятка полицейских.

Также мы рассказывали, что недавно под Саратовом разгерметизировался трубопровод. В результате вспыхнул мощный пожар.

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