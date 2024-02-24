Утром 24 февраля в Москве вспыхнул пожар на территории завода авиаконструктора Сухого.
Российские паблики в Telegram опубликовали видео с места событий. Сообщается, что пожар произошел в одном из ангаров.
Как известно, предприятие занимается разработкой, производством, маркетингом, обучением летного персонала, послепродажным обслуживанием боевых и гражданских самолетов марки "Су" и "Бе".
Пожар на заводе авиаконструктора Сухого - видео
Пожар на заводе авиаконструктора Сухого в РФ
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