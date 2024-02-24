НЛМК поставляет сталь, сплавы и прокат предприятиям российской оборонки, на которых производят баллистические и крылатые ракеты.

Жители российского Липецка сообщили о звуках взрывов в городе. По словам горожан, был виден дым в районе Новолипецкого металлургического комбината, крупнейшего сталелитейного предприятие в стране.

Перед этим они сообщали о звуке беспилотников в небе. Как рассказали жители Липецка, после атаки БПЛА на территории НЛМК начался сильный пожар. Раздались как минимум три взрыва. По данным "Осторожно новости", известно об одном пострадавшем. Рабочих комбината уводили в убежище, пишут местные жители.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов среди ночи сообщил, что пожар был только в одном цеху и якобы быстро потушен, а пострадавших нет.

Видео дня

По словам очевидцев, удар БПЛА пришелся по цеху агломерации НЛМК. Это может осложнить работу завода минимум на месяц.

"По видео вижу, что взрыв, где цех агломерации и подготовки руды", - сообщил ВЧК-ОГПУ бывший сотрудник предприятия.

По информации "Базы", на НЛМК горит открытый склад угля и удар пришелся по коксохимическому цеху, где находятся холодильные установки.

Новолипецкий комбинат производит как минимум 18% всей стали в России и является ключевым в Группе НЛМК одного из богатейших людей РФ Владимира Лисина (около 80% всей продукции). НЛМК поставляет сталь, сплавы и прокат предприятиям российской оборонки, на которых производят баллистические и крылатые ракеты. Это одно из ключевых предприятий стратегической промышленности.

Атаки беспилоников на РФ - детали

15 февраля на одном из оборонных заводов Российской Федерации произошел взрыв. В частности, на предприятии в городе Бийск в Алтайском крае. Местный мэр назвал происшествие "хлопком", вызванным "технологическим процессом". По данным местных жителей, взрыв мог произойти на заводе АО "Федеральный научно-производственный центр "Алтай" (ФНПЦ "Алтай") - оборонно-промышленном предприятии, которое принадлежит АО "Корпорация "Московский институт теплотехники". Оно, в свою очередь, входит в госкорпорацию "Роскосмос".

Позже российском Ижевске произошел крупный пожар. Как пишут росСМИ, на объекте, где был пожар, могли производить беспилотники.

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